Malatya'da 54 enkazı kaldırma çalışması

İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan ve hasar gören bina sayısının en fazla olduğu Malatya'da, 54 enkazın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Kentte şu ana kadar 81 enkaz kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ile Doğanşehir ve Akçadağ'da yıkıma neden oldu. 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte, 428 aramakurtarma çalışması yapıldı. Aramakurtarma, günler önce sona erdirilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.
3 bin 899 binanın yıkıldığı, acil yıkılması gereken 372 binanın tespit edildiği Malatya'da valilik, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili toplam 111 bin 936 bina ve 350 bin 854 bağımsız bölüm bulunduğunu, 'acil+ağır+yıkık' bina sayısının 28 bin 914, 'acil+ağır+yıkık' konut sayısının 68 bin 917, 'acil+ağır+yıkık' ticarethane sayısının 14 bin 379, 'acil+ağır+yıkık' ahır sayısının 1701, 'acil+ağır+yıkık' diğer hane sayısının da 2 bin 55 olduğunu açıkladı.
Kentte 81 enkaz kaldırılırken, 54 enkazın kaldırılması çalışmalarına ise devam ediliyor. Şehrin 27 noktasındaki çadır kentlerde 3 bin 6 çadır kurulurken, 2 bin 860'ının dolu olduğu ve kent genelinde günlük 466 bin 425 kişilik sıcak yemek dağıtıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Malatya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-01 12:18:22
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