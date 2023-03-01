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Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı denetlenmeli (2)

DHA

Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı denetlenmeli (2)


ABDULLAH GÜL: FELAKET TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNE KARABULUT GİBİ GELDİ
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, deprem bölgesi Adıyaman'dan sonra Malatya'yı ziyaret etti. İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gelen ve buradaki toplantıda kentin son durumuyla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra İnönü Caddesi'ndeki kentin işlek bölgesi olan ve depremde yıkılan Yeni Camii ve çevresindeki iş yerlerinde incelemede bulundu, depremzedelerle sohbet etti. İncelemelerin ardından açıklama yapan Gül, depremin kara bulut gibi Türkiye'nin üstüne geldiğini belirterek, şunları söyledi:
''Bu deprem felaketi, büyük bir felaket olarak bütün Türkiye'nin üstüne böyle kara bulut gibi geldi. Hepimiz, deprem bölgesinde olsun, olmasın bütün Türk milleti bunun acısını duydu. Bunun hüznünü yaşıyor. Ben de ilk gün gelip buralarda kurtarma çalışmalarına bir engel teşkil etmemek için bugün geldim ve hem geçmiş olsun, hem başsağlığı dileklerimi burada bizzat söyleyeyim istedim. Bu vesileyle şunu da gördüm ki devletimizin bütün organları el birliği içerisinde büyük bir çalışma içerisinde.''
Herkesin dayanışma içinde olduğu ifade eden Gül, ''Herkes böyle bir acılı günde din, ırk renk ayrımı yapmadan dayanışma içerisinde. Maraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı, oradaki yıkımları çok görünce Malatya sanki biraz daha hafif gibi gelecekti; ama buraları gezince doğrusu buranın aynı şekilde çok büyük bir hasar aldığını görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık sıhhat, acil şifalar diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.'' dedi. 
DEVLETİ YALNIZ BIRAKMAMAK GEREKİR 
Devlet ve kamuoyunun yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Gül, ''Bu vesileyle şunu da gördüm. Devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç, hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elimden gelen her şeyi yapacak, koşturacak, devleti ve kamuoyunu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sivil toplum örgütleri daha esnek olabiliyor. Daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları da hep desteklemek, teşvik etmek gerekiyor." diye konuştu.
HERKES ÇADIRDA UZUN SÜRE YAŞAYAMAZ 
Gezdiği bölgenin tarihi bir bölge alan olduğunu hatırlatan Gül, "Buralar tarihi yerler, buralar 10 yılda 5 yılda değil, 100 yıl geçiyor ancak bir meydan çıkıyor. 100 yıl geçiyor, 200 yıl geçiyor, ancak bir bulvar oluşuyor. Bunlar böyle kısa zaman dilimleri içerisinde olmuyor. Şimdi yıkıldı. Bunları geri getirebilmek için onu hep akılda tutmak gerekir. O kültüre uygun, o iklime uygun yapılaşmayı, planlamayı yapmak gerekir. Doğru iş yapmak gerekir. Aceleyle başlayıp, işte doğru çıkmıyor. Ama doğru işi, süratli yapmak gerekir. Çünkü herkes çadırda uzun süre yaşayamaz. Herkes konteyner de uzun süre yaşayamaz. İnşallah bunları hep el birliği içerisinde devlet, millet, dayanışması içerisinde yapılacaktır." dedi.
Gül daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi binası arkasına kurulan çadır kenti ziyaret edip, depremzedelerle sohbet etti. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Malatya İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-01 18:39:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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