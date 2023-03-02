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Malatya'da polis telsizinden yıkılan bina anonsları

DHA

Malatya'da polis telsizinden yıkılan bina anonsları


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'daki depremde yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan yeni anonslar ortaya çıktı. Felaketin büyüklüğünü gösteren konuşmalarda, polis ekibi, "4 kişiyi kendi imkanlarımızla çıkarttık. Vatandaşların araçlarıyla hastaneye gönderdik. Bilginiz olsun. İvedi ekip, çok sayıda yaralılarımız var" anonsunu yaparak destek istedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği Malatya'da, ilk anlarda yıkılan binalarla ilgili, polislerin yeni telsiz anonsları ortaya çıktı. Depremden dakikalar sonra polisler, peş peşe yıkılan binaların bulunduğu noktaları anons etti. Ses tonlarından polislerin zaman zaman duygulandıkları anlaşılan anonslar, felaketin boyutunu da ortaya koydu. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de telsizden, herkesin acil durum konuma geçmesi gerektiğini anons etti. Depremden sonra polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yıkılan binalarla ilgili telsizlerden anonslar yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görevli polis memuru, deprem yaşandığını ve tüm istasyonların bölgeye çıkmasının anonsunu yaptıktan sonra yapılan anonslar da şöyle:
'Çavuşoğlu Sanayi Caddesi 3-4 bina yıkılmış', 'Balıkçılar Pazarı alt tarafı, üniversite durakları altı çok sayıda bina yıkılmış', 'Şehit Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta binanın yarısı yıkılmış. Diğer yarısında şu an vatandaşlar mevcut. 112 ivedi intikal ederse iyi olur. Binanın yarısı yavaş yavaş çökmeye başladı', 'Pırlanta Otel yanındaki binada 4 kişiyi kendi imkanlarımızla çıkarttık. Vatandaşların araçlarıyla hastaneye gönderdik. Bilginiz olsun. Yalnız burada ivedi ekip, çok sayıda yaralılarımız var', 'Yeni Cami yanı Büyük Otel yıkılmış durumda', 'Viraj kavşağına yakın, otel yıkılmış. İçinde çok sayıda insan olduğunu bildiriyorlar', 'Pırlanta Otel yanındaki binada 1 kişiyi kendi imkanlarımızla çıkarttık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş var', 'İki binada çökme var. İvedi olun', 'Geçen istasyonlarımız, hala artçı sarsıntılar devam ediyor. Kendi can güvenliğinizi alın. Yıkılan binalara girmeyin. Kendi can güvenliğini alın. Artçı sarsıntılar hala devam ediyor.'
'TAVANLARDA DÜŞME MEVCUT'
Yaşanan ilk depremde emniyet müdürlüğü binasındaki haber merkezindeki çalışanların anonsları da depremin boyutunu gösterdi. Kentteki tüm polislerin koordinesini sağlayan haber merkezinde çalışan polis memurlarının, bağlı oldukları komiserlerle deprem anındaki telsiz konuşmaları şöyle: 'Emniyet Müdürlüğü'nde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Tavanlarda düşme mevcut.', 'Ayrıca merkez, 33.20 depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık şiddeti 7.4. İstasyonlarımız 'Afet acil durumu planı' bu saat itibarıyla planlama harekete geçirilsin.'
Haber merkezindeki polislerin, İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili, 'Deprem konusu hala devam ediyor. Binada kalalım mı?' anonsu sonrası, şube müdürü de 'Kiriş ve kolanlarda, çatlak var mı?' diye sordu, sadece panellerin söküldüğü yönünde cevap alınca da 'Şu an için beklemede kalın. Ben de geliyorum' diye anons etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-02 11:01:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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