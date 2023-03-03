Depremde koordinasyonu sağlamak için masanın altında göreve devam ettiler



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCITaha AYHAN/MALATYA,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü binasında sarsıntılar olmasına rağmen Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürlüğü ekipleri, bir an olsun görevini bırakmadı. Ekipleri yıkılan binaların bulunduğu alanlara yönlendiren polis memuru telsiz operatörü Haci Tecir, ''Deprem olduğu esnada muhaberenin kesilmemesi için masanın altına 'çök korun' hareketini yaparak teslisimiz de muhabereye devam ettik. İlk etapta ekiplerimize şiddetli bir deprem olduğunu, bölgelere çıkmaları gerektiğini, yıkılan binalar, yıkılan yerler hakkında acil olarak bize bilgi aktarmaları hususunda anonslarımızı yaptık'' dedi.

Malatya'da etkili olan depremde binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 28 bin 915 binanın hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde İl Emniyet Müdürlüğü binasının son katında görev yapan Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sarsıntıya rağmen binayı terk etmeyip, masa altına girip, önlem alarak ekipleri yıkılan binalara telsizlerle anons ederek ekipleri sevk etti. Şube Müdürü Başkomiser Murat Usta da, ailesiyle birlikte emniyet müdürlüğü binasına gelerek ekip arkadaşlarıyla birlikte koordinasyonunu hızlı şekilde yapılmasını sağladı.

MASA ALTINDA MUHABEREYE DEVAM ETTİM

Sarsıntılar devam ettiği sırada masanın altına girerek telsiz anonslarına devam ettiğini belirten polis memuru telsiz operatörü Haci Tecir, deprem sırasında yaşananları anlattı. Tecir, şunları söyledi:

"Deprem olduğu esnada muhaberenin kesilmemesi için masanın altına 'çök korun' hareketini yaparak telsizimizle muhabereye devam ettik. İlk etapta ekiplerimize şiddetli bir deprem olduğunu, bölgelere çıkmaları gerektiğini, yıkılan binalar, yıkılan yerler hakkında acil olarak bize bilgi aktarmaları hususunda anonslarımızı yaptık. Bu esnada tabii deprem devam ediyor. Daha sonra biraz hafifleyince bilgisayarlarımız, telefon hepsi yerdeydi. Kalktık bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı kaldırdık. Masanın üzerine koyduk. Çalışmamıza devam ettik. O esnada artçılarımız devam ediyor. Şube Müdürümüz anons etti. Müdürümüze bina da sarsıntıların olduğunu tavandan panellerin düştüğünü anos ettim. Müdürümüz de kolon ve kirişlerde hasar yoksa görevimize devam etmemiz gerektiğini belirterek, kendisinin de yanımıza doğru seyir halinde olduğunu söyledi. Biz de talimat doğrultusunda çıkmadık. Koordineyi sağlamaya çalıştık.''

'GÖREVİMİZİ AKSATSAYDIK, VATANDAŞ ENKAZDAN ÇIKARTILAMAYABİLİRDİ'

Tecir, '' Eğer biz görevimizi aksatsaydık, koordinasyon zayıflığı olurdu. O zaman işler daha da aksayabilirdi. İlk etapta görevli arkadaşlarımız sıcağı sıcağına binalardan, canlı vatandaşlarımızı çıkarttığı oldu. Eğer biz de inseydik o vatandaşlarımız enkaz altından çıkarılmayabilirdi.''dedi.

AİLESİYLE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELİP GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürü Başkomiser Murat Usta da, deprem sırasında evde olduğu, ardından ailesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevine devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Ailemle beraber depremin durduğu andan itibaren hazırlığımızı yaptık. Bu sırada ben telsizimi açtım. Görevdeki ekip arkadaşlarımız birçok yerde göçük olduğunu, vatandaşları sağ olarak çıkartmaya çalıştıklarını anons ediyorlardı. Ekipler panik halindeydi. Haber merkezinde bulunan arkadaşlarım da 'Emniyet Müdürlüğü binasında sarsıntıların hissedildiğini, tavandaki paneller üzerlerine çöktüğünü ve çıkıp, çıkmayacaklarını sordu. Ben de 'Kolonlarda ve kirişlerde çatlak var mı? Ona bakın. Ona göre bekleyin. Ben geliyorum.' dedim. Ailemle birlikte, iki çocuğumla birlikte emniyet binasına gittik. O sırada tüm polis memurları olarak, ailemizden, kendimizden vazgeçtik. Hayatımızdan vazgeçtik. Bu şekilde birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek yaptık. Bunu yapmasaydık hiçbir vatandaşımıza ulaşamazdık. Biz kaçmayı değil, burada beraberce birlikçe kudretli bir şekilde devam ettik. Evet emniyet binasında da çok sallantı oldu ama yine devam ettik. Burada muhabereyi, iletişimi, AFAD'la, sağlık ekipleriyle beraber koordineli bir şekilde yapmaya çalıştık'' dedi.

Bilgi İşleme ve Muhabere Şube Müdürlüğü ise depremin ilk gününden sonra koordinasyonun aksamaması için Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek tesislerdeki tek katlı bir binada hizmetini sürdürmeye devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI Taha AYHAN

2023-03-03 11:52:54



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