Depremi yazmıştı, depremzede oldu



Selim KAYAYakup ALTAY/ MALATYA, (DHA)MALATYALI Yazar Furkan Karaderi (28), 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremden esinlenerek kaleme aldığı, 'Yerle Yeksan' isimli kitabını yazdıktan 2 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremde yaralandı. Ağır hasarlı evinden çıkarken üzerine avize düşen Karaderi, "2 yıl önce Şubat ayında kitabı yazdım, bu yıl şubat ayında depremzede oldum" dedi.

Oyunculuk yapan aynı zamanda 2 kitabı bulunan Furkan Karaderi, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenerek 'Yerle Yeksan' ismini verdiği roman tarzı kitap kaleme aldı. Karaderi'nin kaleme aldığı kitap, 2021 Şubat'ta basılarak okuyucuyla buluştu.

12'NCİ KATTA DEPREME YAKALANDI

Furkan Karaderi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depreme Fahri Kayahan Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmanın 12'nci katındaki evinde yakalandı. 04.17'de meydana gelen depremde dairesinden çıkmaya çalışan Karaderi, sarsıntının etkisiyle avizenin boynuna düşmesiyle yaralandı. Hafif yaralı olarak dışarı çıkan Karaderi, oturdukları binaya ağır hasar raporu verilmesiyle depremzede oldu.

Elazığ'da meydana gelen depremi televizyonlardan takip ettiğini ve enkazda yapılan çalışmalardan etkilenerek kitap yazma kararı aldığını anlatan Furkan Karaderi, "Elazığ depreminde enkazın başında farklı noktalarda canlı arayışı ve dinlemeler yapılıyordu. Bu durumdan çok etkilendim ve bir yazar olarak depremi konu alan bir kitap yazmaya karar verdim. Bu düşünce içerisinde 'Yerle Yeksan' adında kurgusal bir roman yazdım" dedi.

'KİTAPTA DA BİR GECE VAKTİ DEPREMİN OLDUĞU ANLATILIYORDU'

Kitabının 2021 yılı Şubat ayında basıldığını ve 2 yıl sonra bu kez kendisinin depreme yakalandığını kaydeden Karaderi, "Bu romanı yazdıktan iki sene sonra Malatya da kendim depreme yakalandım. Deprem kitabı yazarı iken depremzede oldum. Kitapta da bir gece vakti depremin olduğu anlatılıyordu. Bu depremde de aynısı oldu. Gecenin en derin vaktinde deprem meydana geldi. Deprem sırasında biz 12'nci kattaydık, avize üzerime düşününce yaralandım. Kendimi dışarı attığımda yıkılan binalar ve yükselen toz dumanları vardı" diye konuştu.

Ailesini güvenli bir bölgeye ulaştırdıktan sonra arama kurtarma ekibine katıldığını ifade eden Furkan Karaderi, ""Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Enkazın altına gidip avazımın çıktığı kadar 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdım. Ses duydukça tırnaklarımız ile kazarak yaralılara ulaşmaya çalıştık" dedi.

YİNE KİTAP YAZACAK

Furkan Karaderi, Elazığ depreminden sonra Malatya'da bizzat yaşadığı depremi de kaleme almayı düşündüğünü belirterek, "Kendim yaşadığım bu depremi de kaleme almayı ve yazmayı düşünüyorum. Çünkü bir deprem kitabı yazarı iken depremzede oldum. Aslında ilk kitabımda gelmemiş bir günü kurgulamıştım. Ancak bu sefer o anları bizzat yaşamış oldum. Bunu hem bir kitap olarak hem de bir senaryo olarak yazacağım. Bir gün bu taşın altında kalmamak için bugün bu taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Her birimizin üstüne düşene görev var. Ben de bu durumda kendi üstüme düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum." DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYA

2023-03-05 10:51:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.