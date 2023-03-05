Malatya'da binası hasarlı yerel TV'ye konteyner stüdyo desteği

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA depremde binası hasar gören Vuslat TV'nin yayınlarına devam edebilmesi için konteyner stüdyo desteği verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Uçbağlar Mahallesi'ndeki binası ağır hasar alan Malatya Vuslat TV için Anadolu Yayıncılar Derneği ile Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi harekete geçip, konteyner desteği sağladı. Stüdyo amaçlı kullanılacak konteynerler, Şehit Kemal Özalper Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine kuruldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, TV 100 yazarı Hacı Yakışıklı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da stüdyoya çevirilen konteynerleri ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-05 14:14:38



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