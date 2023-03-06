Depremzede çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

Selim KAYA-Yakup ALTAY-Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYALI depremzede çocuklar, askerlerle hayvanat bahçesini gezdi.
2'nci Ordu Komutanlığı'na bağlı 41'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukları, yaşadıkları travmadan uzaklaşmaları için hayvanat bahçesine götürdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayvanat Bahçesi'ne, aileleriyle gelen 234 çocuk, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Bazı çocuklar kazları kovalayıp, bazıları da keçilere yem veren, çoğunluğu ilk kez aslan ve kaplan gören çocuklar, daha önce sadece belgesellerden gördükleri hayvanları burada görünce çok heyecanlandıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya DHA
2023-03-06 15:33:22
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