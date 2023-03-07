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Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlattık

DHA

Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlattık


Taha AYHANSelim KAYA/MALATYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından ihale sürecini tamamladıkları 21 bin 62 konutun yapımına başlandığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen illerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, felaketin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için çabaladıklarını kaydetti. Deprem ardından vatandaşlar için geçici barınma alanlarını hızlıca inşa ettiklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi: 
"Şu anda geçici barınma alanları kapsamında Malatya´mızda konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteynerlerimizde sıcak sular akacak. Tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası olacak. En kısa sürede hazırlayıp teslim edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabi bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitlerimizi 5 bin 600 personelimizle 6 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Malatya´mızda da ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde diğer 6 ilimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız."
YENİ AFET KONUTLARI
Depremzedelerin evlerine tekrar kavuşması için çabaladıklarını da dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etapta inşa edeceğimiz konutlarımızın, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladık. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah bu ay içerisinde ilk kazmayı vuruyoruz. Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız. Bu anlamda gerek bilim insanlarımız gerekse bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; 21 Şubat'ta başlattığımız ihale süreçlerimizle; Gaziantep'te 7 bin 890 konut, Adıyaman'da bin 161 konut, Kilis'te 645, Hatay'da bin 677, Kahramanmaraş'ta bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 olmak üzere toplamda 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Dün de Kahramanmaraş Afşin'de 588, Göksun'da 499, Malatya Yeşilyurt'ta bin 542 olmak üzere 2 bin 629 konutumuzun sözleşmelerini yaptık. Bugün de Adıyaman Tut'ta 431, Gaziantep İslahiye'de 428, Nurdağı'nda 479, Kahramanmaraş Göksun'da 605, Türkoğlu'nda 525 olmak üzere 2 bin 468 konutumuzun sözleşmelerini imzalıyoruz. Yarın da Malatya Battalgazi'de 681, Akçadağ'da 333 konutumuzu; 9 Mart'ta ise yine Akçadağ'da 676 konutumuzu ihale edeceğiz. Böylece 21 Şubat'tan 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımına başlamış olacağız."
11 İLDE EŞ ZAMANLI 15 BİN KÖY KONUTU İHALESİ
Bakan Kurum, yer seçimini tamamladıkları Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Türkoğlu ve Göksun'da 1240 köy evinin sözleşmelerini imzaladıklarını belirterek, "Mart ayı içerisinde 11 ilimizde eş zamanlı olarak 15 bin köy konutumuzun ihalelerini gerçekleştirerek yapımını başlatacağız. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız" diye konuştu. 
MALATYA VE DOĞANŞEHİR DEPREMDE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Malatya ve Doğanşehir ilçesinin depremde büyük zarar gördüğünü söyleyen Kurum, şöyle konuştu:
"Annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz Hakk´a yürüdü. Ama bir seferberlik ruhuyla devletimiz milletiyle bir ve bütün oldu, tüm dünyaya ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz depremin ilk anından bu yana Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Malatya´mız bundan tam üç yıl önce de yine karanlık bir gecede acı bir deprem yaşamıştı. O gün de tüm imkanlarımızla, aklımızla, ruhumuzla, gönlümüzle; burada, sizlerin yanındaydık. Sizlerin acılarını paylaştık, derdinize ortak olduk, bir an bile olsun elinizi asla bırakmadık. Ve o gün sizlere bir söz verdik. Neydi o söz? Sizleri 1 yıldan daha kısa bir sürede yeni, güvenli ve sağlıklı yuvalarınıza kavuşturmaktı. Biz sözlerimizi bir bir yerine getirdik ve sadece Malatya´mızda afetzede kardeşlerimiz için 8 bin 246 konut inşa ettik. Hamdolsun Fahriye Teyzemizin yüzündeki tebessüme vesile olduk, eşini kaybeden Fikret Amcamızın acısını bir nebze olsun dindirdik, ailesini kaybeden Meriç kardeşimizin umudu olduk. İşte bugün de buradan bir söz daha veriyoruz. Sizlerin elini asla bırakmayacağız. Nasıl ki 1 yılda bu kardeşlerimizi yeni sıcak yuvalarına kavuşturduysak bu depremde de tüm afetzede kardeşlerimizin yeni sıcak yuvalarını 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Malatyalı Fatma Teyzemizin, Miran bebeğimizin her zaman yanında olacağız. Yeni yuvalarınızdaki mutluluklarınıza hep birlikte şahitlik edeceğiz. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar; baktığınız her yerde devletimiz olacak. Seslendiğiniz her zaman bizi yanınızda bulacaksınız. Ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak. Siz gönlünüzü ferah tutun. Malatya´mız çok daha güçlü bir şekilde yeninden ayağa kalkacak, aziz milletimizin gözbebeği olmaya devam edecek. Güzel Malatya´mız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla Malatyalı kardeşlerimize yeni yaşam alanları sunacağız. El birliğiyle Malatya´mızı, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı he alanda yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-07 16:49:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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