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Bakan Karaismailoğlu: Depremlerden 1275 kilometrelik demir yolu hattı etkilendi

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Depremlerden 1275 kilometrelik demir yolu hattı etkilendi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerden 1275 kilometrelik demir yolu hattının etkilendiğini belirterek, "1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. 93 kilometrelik demir yolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 6 Şubat'taki iki büyük deprem nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden, 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin büyüklüğü, artçı depremler ve çetin kış şartları ilk anlarda zorluklara neden oldu. Bugüne kadar en büyüğü 6.6 olmak üzere 13 binin üstünde artçı depremle sarsılmaya devam ettik. Dün de Kayseri´de hissedilebilir büyüklükte 3 sarsıntı daha yaşadık. Biz en zorlu koşullarda birbirine kenetlenmeyi bilen bir milletiz. Devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık" dedi.
Depremin hemen ardından Acil Eylem Planını işlettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Binaların yüzde 99'unun taramasını tamamladık. Yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Şuan için en öncelikli amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır. Deprem Bölgesindeki konteyner kentlerin altyapısını hızla tamamlamak için de arkadaşlarımız aralıksız çalışıyorlar" diye konuştu.
BÖLGEMİZİ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ
Malatya'nın her zaman afet bölgesi olarak kalmayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Üretimiyle, ticaretiyle ve kültürüyle anılmaya devam edecek. Biz de bölgemizi yeniden ayağa kaldırana kadar yorulmayacağız. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu güzel şehirlerimizi yeniden aslına uygun bir şeklide inşa ederken, çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir bölge inşa edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber edecek, bölgemizi Türkiye´nin parlayan yıldızı yapacağız" diye konuştu.
DEPREMDEN ETKİLENEN TREN YOLLARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmaları yerine getirmekte olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Depremlerden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti. 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Toplam 93 kilometrelik demir yolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Afet bölgesine gönderilen 394 Yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Şu an içerisinde bulunduğumuz Malatya Garı da dahil olmak üzere; istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhanelerde, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin vatandaşımızın konaklamasını sağladık. Halen barınma hizmeti veriyoruz. Malatya'da da 21 yolcu vagonu afetzedelerimizin konaklaması için tahsis edildi. Gaziantep´teki Gaziray şantiyesinde, MersinAdanaGaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde, Toprakkale şantiyesinde de vatandaşlarımız için konaklama imkanı sağlanıyoruz. Ayrıca sosyal tesislerimiz barınma için tahsis edildi. Malatya'dan hareket eden 108 tren ile binlerce vatandaşımızı taşıdık. Depremlerde Malatya'da Bakanlık personelimizden ve kıymetli ailelerinden kaybettiklerimiz oldu. Hepsine Allah´tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. MalatyaÇetinkaya, MalatyaYolçatı hat kesimlerinde gerekli kontroller yapılarak tren trafiğine açıldı. Malatya il sınırından geçen MalatyaDoğanşehir arası acil kullanımlar için açılmıştır. Bütün demiryolcu personelimiz gibi karayolcu arkadaşlarımızla beraber bütün arkadaşlarımız sahadadır. Hayatı normalleştirmek için canla başla çalışıyorlar."
Demir yollarında olduğu gibi tüm alanlarda canla başla çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Devletimiz topyekun seferber olmuş durumdadır. Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Göz yaşımız ve alın terimiz birlikte aktı. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki; bu çalışmalarımız azimle sürecek, bölgemizi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla, ayağa kaldıracağız" dedi.
YÜZ YILIN EN BÜYÜK DAYANIŞMASI İLE AŞACAĞIZ
Bakan Karaismailoğlu, bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum kuruşları, muhtarlar, kanaat önderi ile omuz omuz olduklarını ifade ederek, "Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak. Yüz yılın en büyük felaketini, yüz yılın en büyük dayanışması ile aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; cenabı haktan bir daha böyle acıları bizlere yaşatmamasını diliyorum" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-08 13:02:31

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