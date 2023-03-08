CHP heyeti, Malatya'da depremzede kadınlarla bir araya geldi



Selim KAYA-Yakup ALTAY/MALATYA, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, Bornova Belediyesi tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu, kadınlara ve çocuklara hediyeler verdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, beraberinde CHP İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nezahat Aydın ile Bornova Belediyesi tarafından Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. CHP heyeti 100 çadırın bulunduğu çadır kentte hem kadınlara hem de oyun çadırını dolaşarak buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Depremzede kadınlara karanfiller dağıtan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, deprem felaketi nedeniyle bu yıl 8 Mart'ı buruk kutladıklarını belirterek, "Bu sene 8 Mart´ta içimizde hem bir burukluk hem de büyük bir umut var. Üzgünüz çünkü 'Sesimi duyan var mı ' diye seslenirken enkaz altında yaşamını kaybeden canların yüreğimizde acısı var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-08 16:03:42



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