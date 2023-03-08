Mehmetçik´ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil

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Selim KAYAYakup ALTAY/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da Mehmetçik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde depremzede kadınlara karanfil dağıttı.

Depremlerin ardından Malatya´da görevlendirilen Kırklareli 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, hem felaketin izlerini hafifletmek hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutlamak amacıyla Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'ndeki Maşti Çadır Kent´te depremzede kadınlarla karanfil dağıttı. Kadınlar, askerlere teşekkür ederek, yapılan jestin kendilerini hem sevindirdiğini hem de duygulandırdığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-08 16:27:52



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