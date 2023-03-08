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Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (2)- Yeniden

DHA

Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (2)- Yeniden


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Vali Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu, ancak tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu belirtti. Şahin, tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-08 17:43:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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