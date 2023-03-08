Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇALIŞMA SONA ERDİ

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde yaşanan depremlerde ağır hasar aldıktan sonra çöken, Zapçıoğlu Caddesi'ndeki Menekşe Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışması tamamlandı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Vali Şahin, çöken binanın ağır hasarlı olduğunu, içinde kimsenin bulunmadığını, tedbiren dinleme ve arama yapıldığını söyledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-08 19:48:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.