Malatya'da milyonluk villalar depremde yıkıldı



Selim KAYAYakup ALTAY/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, 7 ile 10 milyon TL arasındaki ücretlerle satılan villalar da yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Malatya'da yüzlerce bina çöktü, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Kent merkezi ve birçok ilçede büyük hasara yol açan deprem, Yeşilyurt ilçesinde villaların bulunduğu Şahintepesi mevkisinde de yıkıma neden oldu. Ücretleri 7 ile 10 milyon TL arasında değişen villalar, kısmen yıkıldı; bölgede yarıklar oluştu. Denetimlerde, villaların ağır hasarlı olduğu belirlendi. Burada oturan villa sahipleri ise bölgeyi terk etti. DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-10 09:43:32



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