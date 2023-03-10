Kamyonun şarampole devrildiği kazada ölen 7 kişi toprağa verildi

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kayısı yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 7 kişi, toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Malatya-Kayseri kara yolu Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kayısı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metreden şarampole düşen kamyonun yanına inen itfaiye ekipleri, araçtaki 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Fikret Zaif ve oğlu Emir Zaif (11) ile kamyonda bulunan Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Osman Ünsal (53) ve İbrahim Özbeg'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri tamamlanan Fikret Zaif ile oğlu Emir Zaif Malatya Şehir Mezarlığı'nda, diğer 5 kişi de Battalgazi Ali Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-10 13:49:55



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