Kılıçdaroğlu: İşçilerin ücretlerinden vergi alınmasın (2)

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da çadırkentlerde depremzedelerle bir araya geldi. Cemal Gürsel Mahallesi'nde kurulan çadırkentte incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, kendilerinden çadır ve konteyner talebinde bulunan bir vatandaşla yaptığı diyalog sırasında kameralara dönerek, "Çadır bulamayan var ise bize ulaşsın. Türkiye'de kim çadır ve konteyner üretiyorsa ve 'biz bunları satamıyoruz' diyorsa bize ulaşsınlar, biz alacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde de depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYAYakup ALTAY
2023-03-10 20:30:17
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