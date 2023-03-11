Özhaseki: Depremzedeler enkazdan çıkarılırken 'Partisine bakın' diyen ahlaksızlar var



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da görevlendirilen belediye başkanları ile bir araya geldi. Felaket döneminde ayrım gözetmenin ayıp olduğunu söyleyen Özhaseki, "Böyle bir şeyi akıldan geçirmek bile bana göre insanlık suçudur ama ne yazık ki dışarıda bazen görüyoruz; depremzedelere yardım edilirken, enkazdan çıkarılırken bile 'Partisine bakın' diyen ahlaksızlar var, bu memlekette" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, deprem bölgesi olan Malatya'ya görevlendirilen 30 belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tesisinde düzenlenen toplantıya Özhaseki'nin yanı sıra belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye görevlileri katıldı. Özhaseki, büyük afetle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Deprem felaketinin doğrudan 11 ili etkilediğini hatırlatan Özhaseki, "Şu ana kadar 47 bin canımız kaybettik. Hayat durdu adeta. Daha önce böyle afetle karşılaşmamıştık. 600 binin üzerinde bağımsız birim yıkılmış vaziyette veya ağır hasarlı" diye konuştu.

Depremden etkilenen Gaziantep hariç diğer şehirlerde sanayi tesislerinin durma noktasına geldiğini kaydeden Özhaseki, "Depremin etkilediği 11 vilayetin ihracat rakamları 20 milyar doların üzerinde. Gaziantep hariç neredeyse diğer illerdeki sanayi tesisleri durma noktasına gelmiş. Böyle bir afetin olduğu bir yerde siz halen bunu küçümserseniz sonra da siyasi rant elde edebilmek için geziler düzenlerseniz size de ayıp olur herhalde. Böyle büyük bir afetin altından bu millet kalkabilir, çok şükür" dedi.

Antakya'nın Defne bölgesinde AK Parti'nin oyunun düşük olduğunu da söyleyen Özhaseki, "Defne'nin yanı sıra Samandağ'da aynı şekilde. Meclis üyemiz bile yok ama bizim Kocaeli Belediye'miz şu anda Defne'de hizmet ediyor. Samandağ'da bizim ak belediyelerimiz var. Ayrım gözetmek bu dönemde ayıptır. Böyle bir şeyi akıldan geçirmek bile bana göre insanlık suçudur ama ne yazık ki dışarıda bazen görüyoruz; depremzedelere yardım edilirken, enkazdan çıkarılırken bile 'Partisine bakın' diyen ahlaksızlar var, bu memlekette. Biz birliğin çimentosu olmaya devam edeceğiz. Bizim 850 belediyemizin 250 kadarı şu anda kardeş belediye konumunda bu bölgede hizmete devam ediyorlar. 250 belediyemiz Malatya'nın da Adıyaman'ın da Kahramanmaraş'ın da Antakya'nın da hizmetindeler. Gaziantep'te de varlar, Osmaniye'de de varlar. 250 belediyemiz. Diğer belediyelerimiz de yardım yapıyorlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-11 13:18:20



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