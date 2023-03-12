Malatyalı depremzedeler, İstiklal Marşı´yla birlik mesajı verdi



MALATYA, (DHA) Başakşehir Belediyesi, İstiklal Marşı´nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u anma günü kapsamında, Malatya´daki Kırpınar köyünde yaşayan depremzedelerle farkındalık projesine imza attı. Köy sakinleri, proje kapsamında genciyle yaşlısıyla İstiklal Marşı´nı okuyarak, birlik mesajı verdi.Kahramanmaraş merkezli depremlerle evleri yıkılan ve köyün tek okulu olan Kırpınar İlkokulu´na sığınan köy halkı, afetin yaralarını hep birlikte saracaklarının mesajını verdi. Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü. İstiklal Marşı´nı okuyan Kırpınarlılar, "Kurtuluş Savaşı´nda olduğu gibi yeniden ayağa kalkacağız" dedi.MİLLİ MÜCADELE SONRASI KURULAN KÖY DEPREMLE YIKILDIKurucaova beldesi depremin en şiddetli hissedildiği noktalardan biri olurken, burada şu ana kadar depremden dolayı 40 can kaybının yaşandığı kaydedildi. "Yurdumun Üstünde Tüten En Son Ocak" projesine ev sahipliği yapan Kırpınar köyünün, İstiklal Harbi sonrası Gazi Halil Dede tarafından kurulduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya

2023-03-12 10:05:35



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