Malatya'da ağır hasarlı minare kontrollü yıkıldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, depremde ağır hasar alan Evliyanur Camisi'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan 1960 yılında ibadete açılan Evliyanur Camisi'nin minaresi ağır hasar aldı. Yıkım kararının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan bölgeye gelen ekipler, vinçle minareye halat bağladı. İş makinesi ile minarenin yıkımının gerçekleşmesiyle etrafı toz bulutu kapladı. Yıkım çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-12 13:02:21



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