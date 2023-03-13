Geyiktepesi'nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu



Selim KAYAYakup ALTAY/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Geyiktepesi'nde, dev yarık ve çatlaklar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde de yıkıma yol açtı. İlçede birçok ev yıkılırken, onlarca kişi de hayatını kaybetti. Depremlerin vurduğu Akçadağ ilçe merkezine yakın noktada bulunan Geyiktepesi mevkisinde de dev yarıklar oluştu. Tepelik noktada yer alan kayaların yarıldığı arazide de metrelerce uzunlukta çatlaklar oluştuğu gözlendi. Geyitepesi mevkisine yakın noktada kalan Başpınar Mahallesi´ndeki evler de depremlerde yıkıldı. DHA-Genel Türkiye-Malatya Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-03-13 09:37:28



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