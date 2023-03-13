Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Malatya'da duvarlara yazılan yazılar, okuyanları duygulandırdı.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı. Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı. Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-13 14:06:37



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