Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden çöktü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ağır hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar gördüğü için tahliye edilen Saray Mahallesi Atatürk Caddesi´ndeki 7 katlı bir bina, kendiliğinden yıkıldı. İhbarla olay yerine, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Polis, caddenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Çöken binada MHP Malatya İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları ve Beşiktaşlılar Derneği bulunuyordu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-16 12:59:24



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