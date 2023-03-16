Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için bütün tedbirleri alıyoruz (2)



'İLK AŞAMADAKİ SORUN İŞ GÜCÜ KAYBI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beydağı konteyner kentini ziyaret ederek, depremzedeler ile bir araya geldi. Bakan Bilgin, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde cam fabrikasında sanayicilerle buluştu. Bilgin, sanayicilerin üretimin artırılmasına ve işçilere yönelik talebini dinledi. Bilgin, depremin acısını hafifletmek için bir arada, dayanışma içinde geleceğe hazırlanılması gerektiğini belirterek, "Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden, Türkiye harekete geçemez. Üretim başlarsa ticaret başlar. İnsanlar çalışanlar evine ekmek götürebilirler. Depremin çeşitli büyüklükteki sanayi kuruluşlarına verdiği tahribat ve onların sorunlarını ortaya çıkardık" dedi.

Bakan Bilgin, yaşanan problemlerle ilgili, ilk aşamadaki sorunun iş gücü kaybı olduğunu söyleyerek, "Yani çalışan insanların iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin tekrar yeniden harekete geçmesi için ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. O şu çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik" diye konuştu.

'EYT'DEN EMEKLİ OLAN İŞÇİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASININ ÖNÜNÜ AÇTIK'

Kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulduğuna değinen Bakan Bilgin, bununla bölgeden emeğin uzaklaşmasının da önüne geçileceğini dile getirdi. Bilgin, asgari ücret desteğiyle çalışanlara destek verdiklerini, EYT'den dolayı emekli olan işçilerin tekrar çalışmasının önünü açtıklarını vurgulayarak, "Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden, Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayi ile büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Bizim iki çıkış yolumuz var. Biri; sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci; yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm, tek başına sorunları çözemez. Bunun için iş birliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-16 16:52:04



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