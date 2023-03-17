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Bakan Kurum: Sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temelini atıyoruz

DHA

Bakan Kurum: Sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temelini atıyoruz


Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattıklarını söyledi. Malatya'da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, 11 ilde sözleşmeleri tamamlanan 32 bin konutun 20 bininin temelinin gelecek hafta atılacağını bildirdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahçebayı Mahallesi'nde 2'nci etap 474 adet konut, 1 ticaret merkezi ve 1 cami inşaatıyla alt yapı ve çevre düzenlemesi yapılan şantiye alanında incelemede bulundu. 240 günde tamamlanması planlanan TOKİ projesiyle ilgili bilgi alan Bakan Kurum, halkla görüştü. 
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden kişilere rahmet diledi. Zor günler yaşandığını önce deprem şimdi ise sel olmak üzere art arda doğal afetlerin meydana geldiğini belirten Kurum, "Hamdolsun devletimiz tüm afet alanlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakan arkadaşlarımla, belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla el ele her türlü sorunu, sıkıntıyı, problemi gidermek için canla başla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ekiplerimiz zaten sahada. Gerek selden kaynaklı hasar tespiti yapılması, gerek deprem afeti sebebiyle yapılması gerekenleri elbirliğiyle yürüteceğiz. Bu afetlerin üstesinden devletimiz milletimiz gelecektir" dedi. 
`2,5 MİLYON VATANDAŞIMIZA BARINMA İMKANI SAĞLANMIŞTIR´
Devletin 2,5 milyon vatandaşa barınma imkanı sağladığını ifade eden Bakan Kurum, "İnşallah bu şartları daha da iyileştirerek konteyner kentlere geçiş sürecini yürütüyoruz. Bir taraftan barınma alanlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da hasar tespit ekiplerimiz 11 ilimizde eş zamanlı hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Bu hasar tespitleri çerçevesinde içerisinde 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda 120 bin 462 bağımsız bölümden oluşan 38 bin binamız yıkık acil yıkılacak ağır ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiştir" diye konuştu. 
`32 BİN KONUTUN İNŞAATINI BAŞLATTIK´
Cumhuriyetin en büyük afet konut seferberliğini başlattıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:
"11 ilimizde TOKİ koordinasyonuyla gerek Emlak Konutla gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle inşa sürecini yürütüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. 21 Şubat'tan bugüne sözleşmelerini imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da bin 400 konut, Kilis'te 264 konut, Hatay'da 296 konut, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628 konut, Şanlıurfa'da 300, Malatya'mızda 5 bin 702 konut, Elazığ´da 505, Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşaatına başlamış olduk. İlk sözleşmesini imzaladığımız illerde inşa faaliyetleri yürütülmektedir. Malatya'mızda da ilk hasar tespitler çerçevesi sonucunda 45 bin konutumuz 25 bin köy evimizi konutlarımızı inşaatını yürütüyor olacağız. 1 yıl içerisinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. TOKİ'mizle, Emlak Konutumuzla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle yapacağız. Vatandaşımıza, esnafımıza kendilerinin yapması için ilk evim, ilk işyerim, ilk arsamdaki sistemde nasıl arsalarını verdiysek burada da gerek esnafımız için gerek vatandaşımız için 11 ilimizde çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konutun 20 bin konutunun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde eş zamanlı atıyor olacağız. Gerek konutlarımız gerek köy konutlarının hızlı bir şekilde inşa süreci yürütülecektir. Önümüzdeki süreçte aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız.  Tabi çalışmalarımızı yaparken de sahada bilim insanlarımızla, akademisyenlerimizle onların görüşleri, fikirleri, önerileri neyse beraber kurmuş olduğumuz Ulusal Risk Kalkanı çerçevesinde alt çalışma gruplarıyla diğer hocalarımızla birlikte en doğru zeminde en sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz."
1 MİLYON 250 BİN LİRA KREDİ
Malatya'daki konuşmasında kentsel dönüşümle ilgili aldıkları yeni bir kararı da açıklayan Kurum, "Önemli bir gelişmeyi de paylaşmak istiyorum. Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Bir taraftan afet konutlarımızın bir taraftan sosyal konutlarımızın inşasını yapacağız. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı güçlendirmek adına Hazine Maliye Bakanlığı´mızla bir ortak çalışma yürüttük. Vatandaşlarımızın riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımız 1 milyon 250 bin liraya çıkarmış olduk. 1,49 faiz tavanı ve bu 1,49'luk faizin de 0,70'lik oranını bakanlığımız Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek, kendi binasını yenilenmesine destek vermiş olacağız. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşüm yapan firmalara da yaptığımız çalışma çerçevesinde Hazine Maliye Bakanlığı´mızla müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Burada riskli binalarda vatandaşımızla anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Vatandaşlarımızın konutlarını hızlı bir şekilde yapma imkanına kavuşmuş olacak. Bu çerçevede de kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerimizin daha dirençli hale gelmesi için kararlığımızı ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK
2023-03-17 16:41:23

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