Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.25'te merkez üssü Malatya'nın Doağnşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen kısa süreli depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-19 11:22:47
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