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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasarlı evlerine giremeyen depremzedeler camilere sığındı

DHA

Hasarlı evlerine giremeyen depremzedeler camilere sığındı


Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)MALATYA'da süren artçı depremler nedeniyle hafif hasar alan evlerine bile giremeyen vatandaşlar, mahallerindeki camilere sığındı. 2 hafta önce doğum yaptığını belirten Duygu Bozan (24), "Evimiz hafif hasarlı ama içeri girmeye korkuyoruz. Kızımı camide büyütüyorum" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da çok sayıda bina yerle bir oldu; ayakta kalanların çoğu ise hasar gördü. Evleri yıkılanlar konteyner ya da çadırlarda kalırken, oturdukları bina hafif hasar alanlar da içeri giremiyor. Bölgede süren artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler, mahallerindeki camilere sığındı.
Başharık Mahallesi'nde oturan Burak Meşe, her camide 30-40 ailenin kaldığını belirterek, "Depremler devam ediyor. Evlerimizde kısmi hasar var. Yine de girmeye korkuyoruz, mecburen camide kalıyoruz. Genelde burada kalanlar; mahalle sakini, tanıdığımız eş, dost. Evlerimiz de gözetimimiz altında. Yapacak bir şeyimiz yok, akşama kadar buradayız. Kızılay, sabah, öğle, akşam yemeğimizi gönderiyor. Depremler durursa evlerimize geçeceğiz" dedi.
'2 HAFTA ÖNCE DOĞAN KIZIMI CAMİDE BÜYÜTÜYORUM'
Deprem felaketinin ilk gününden itibaren camide kaldıklarını belirten 2 çocuk annesi Duygu Bozan, "Evimiz hafif hasarlı ama içeri girmeye korkuyoruz. Depremden hemen sonra yerleştiğimiz camide komşularla güvendeyiz. Eşim bir markette çalışıyor; 2 kızımla gündüz buradayız, akşam eşim de yanımıza geliyor. 2 hafta önce hastanede doğum yaptım. Meva'yı, kızımı camide büyütüyorum. Umarım, bu kötü günler tez zamanda geride kalır" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK
2023-03-20 09:30:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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