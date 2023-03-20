Depremin vurduğu Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açtı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da, kentin büyük bölümünün geçim kaynağı olan kayısı ağaçları çiçek açtı.
Depremlerin vurduğu Malatya'da, kentin büyük bölümünün geçim kaynağı olan kayısı ağaçları çiçek açtı. 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, güzel görüntüler ortaya çıktı. Kale ilçesi Karakaya Baraj Gölü kenarındaki kayısı ağaçlarının çiçeklenmesi, depremzede çiftçileri de umutlandırdı. Çiftçiler bir yandan deprem felaketinin yaralarını sararken, bir yandan da çiçeklenen kayısı ağaçlarını ilaçlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-20 14:03:51
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