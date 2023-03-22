Malatya'da ağaçlar bile çamaşırla doldu

Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)MALATYA'da yaşanan deprem ve sel nedeniyle zor günler yaşayan halk, günler sonra açan güneşle, yıkadıkları çamaşırları, kurutmak için yer bulamayınca kaldıkları çadırların yakınlarındaki tel örgü, duvar ve ağaçlara astı.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilde yıkımlara neden oldu. Depremin yaralarının sarılmaya başlandığı bölgedeki bazı illeri bu kez de sel vurdu. Malatya'da da günlerdir etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günler sonra güneş ve sıcak havaya kavuşan halk, yıkadıkları çamaşırları kurutmak için yer bulamayınca, kurdukları çadırların hemen yanındaki tel örgü, duvar ve ağaç dallarına astı. Cadde ve sokakları yıkadıkları çamaşırlarla dolduran kadınlardan 7 çocuk annesi Perihan Cücün (43), "Büyük bir felaket yaşadık. Evimiz ağır hasarlı. Çıkardığımız kıyafetleri imkan ve havaların kötü gitmesi nedeniyle yıkayamadık. Depremden 44 gün sonra hava açınca fırsatı değerlendirdik. Çamaşır fazla olup, asacak yer de bulamayınca her yeri değerlendirdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK
2023-03-22 10:34:35
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