Malatya'da depremzede çocuklar, oyun parkurunda eğlendi



Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, görevli ekiplerin top, çember ve baskülden oluşturduğu oyun parkurunda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Çadır kentte gün boyu çocuklar için etkinlikler düzenleyen gönüllü ekipler, bu kez onlar için top, çember ve baskül kullanarak oyun parkuru oluşturdu. Çadır kentin önündeki boş alanda kurulan parkurda kıyasıya mücadele eden depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, zaman zaman görevli personel de oyunlara eşlik etti.

Çocuklardan Umut Kangal (10), "Burada her gün çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Canımız hiç sıkılmıyor. Akşam çadıra gidince bir an evvel sabahın olmasını bekliyoruz. Çadırda resim çizip, yapboz oynuyoruz. Dışarda ise ip atlıyor, yakan top oynuyor ve en çok da `Survivor parkurunda oynuyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli çadır kentte hem yetişkinlere hem de çocuklara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-03-25 10:49:04



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