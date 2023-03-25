Malatya'da depremzede çocuklar, oyun parkurunda eğlendi

Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, görevli ekiplerin top, çember ve baskülden oluşturduğu oyun parkurunda çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Çadır kentte gün boyu çocuklar için etkinlikler düzenleyen gönüllü ekipler, bu kez onlar için top, çember ve baskül kullanarak oyun parkuru oluşturdu. Çadır kentin önündeki boş alanda kurulan parkurda kıyasıya mücadele eden depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, zaman zaman görevli personel de oyunlara eşlik etti.
Çocuklardan Umut Kangal (10), "Burada her gün çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Canımız hiç sıkılmıyor. Akşam çadıra gidince bir an evvel sabahın olmasını bekliyoruz. Çadırda resim çizip, yapboz oynuyoruz. Dışarda ise ip atlıyor, yakan top oynuyor ve en çok da `Survivor parkurunda oynuyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli çadır kentte hem yetişkinlere hem de çocuklara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK
2023-03-25 10:49:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.