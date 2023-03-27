Depremin vurduğu Malatya'da, 12 bin 309 öğrenci dersbaşı yaptı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da, 12 bin 309 öğrenci eğitimöğretime başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, 49 gün sonra 12 bin 309 öğrenci okula başladı. Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde 141 okulda 1202 öğretmen ile dersler başladı.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, ilçedeki okullarında hasar olmadığını söyledi. Öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşları ile buluştukları için mutlu olduklarını, okulların kapalı olduğu süre içerisinde kitap okuyup, ders çalıştıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-27 11:15:28



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