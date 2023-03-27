Malatya'da 'Madenciler Mahallesi' kurulmaya başlandı



MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'da

Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından 'Madenciler Mahallesi' kurulmaya başlandı. Battalgazi ilçesinde 67 prefabrik ve çadırların kurulumunu yapan federasyon yetkilileri, prefabrik evlerin Ramazan Bayramı'na kadar yetiştirileceğini söyledi.

Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan, depremi duyar duymaz kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta 15 gün boyunca mobil aşevi kurduk ve 3 öğün sıcak yemek dağıttık. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde arama kurtarma yapan yüzlerce canı kurtaran madenci kardeşlerimiz kendilerini riske atarak enkazlarda canlar kurtardı. Şimdi de Madenci arkadaşlarımızın da destekleri ile Zonguldak Federasyonu olarak yıkılan şehirlerin ihyasına destek oluyoruz. Yine bölgeye acil ihtiyaç malzemelerinde oluşan yardım tırlarımızı sevk ederek yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

'BİRİNCİ ETAP TAMAMLANMAK ÜZERE'

"Şu an için acil ihtiyaç olan barınma ile ilgili devletimizin tüm kurumları seferber olmuş durumdadır" diyen Öncan, "Bu kapsamda Bağcılar Belediye başkanımız Abdullah Özdemir öncülüğünde Malatya Battalgazi'de kurulan Konteyner Kentte, Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak bizler de 67 prefabrik hane ile Zonguldak Madenciler Mahallesi kuruyoruz. Birinci etap kurulum hızla devam ediyor tamamlanmak üzere, ikinici etap için çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi ve yurtdışından tüm vatandaşlarımızı özellikle de Zonguldaklı hemşehrimizi bu büyük projeye destek olmaya davet ediyoruz. Depremde 'Kömür İçin Değil Ömür İçin Buradayız' diyerek arama kurtarmada Türkiye'nin umudu, Zonguldak'ın gururu olan madencilerimiz ile müsemma Zonguldak Madenciler Mahalle'mizi en kısa zamanda tamamlayarak deprem mağduru vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzuluyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-27 15:13:31



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