Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaşayan tiyatrocular, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü çadırlarda kalan depremzede çocuklarla kutladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin vurduğu illerden biri olan Malatyalı depremzede tiyatrocular '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü çocuklarla kutladı. 'Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi', Büyükşehir Belediyesi yanında çadırlarda aileleriyle kalan çocuklarla pasta kesti. Oyuncu Ömer Konakçı, "Bir sahne düşünün ki içinde Dünya olan, her perdesi bir hikayeye açılan bir sahne bu. İnsanoğlu sanatı var olduğu günden beri içinde barındırmakta zaten. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarken, şunu da gördük hangi şart ve koşulda, olursa olsun insanların sanatçıların elinde her duyguyu seyre dalar ve hislerini derinden anlar. Bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremi sonrasında gördük. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza sahne alan tiyatrocu arkadaşlarımız sayesinde gülümseme ve güveni yaşatabildik. Tiyatro sanatçısı ve sahnesiyle bu zor günlerimizde etkilenen çocuklarımızın korkan küçük yüreklerine dokunarak onlara gülümsemenin ve mutluluğun kapısını açmıştır. İnsanı ve umudu yaşatan sanat ve sanatçılarımızın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Her kapanan perde yenisinin işareti olması dileğiyle diyorum" dedi. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-27 18:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.