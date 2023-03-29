Deprem bölgesine 10 'gezici kütüphane' daha



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen kentlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok yönlü 10 yeni 'gezici kütüphane' gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illere gezici kütüphane gönderilip, çadır ve konteyner kentlerde hizmet veriliyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, 10 'gezici kütüphane' daha deprem bölgelerine gönderilmek üzerine hazırlanarak, Malatya'ya getirildi. 'Gezici Kütüphane' içerisinde; yaklaşık 3 bin kitap koleksiyonu, zeka oyunları, oyuncaklar, eğiticiöğretici amaçlı kullanılmak üzere televizyon, projeksiyon cihazı ve perdesi, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan 5 dizüstü bilgisayar, yazıcı, gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç, mini buzdolabı ve su ısıtıcısı bulunuyor.

Gezici kütüphaneleri gezen Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsis ettiği 10 gezici kütüphanenin Malatya merkezden deprem bölgesine uğurlamak üzere toplandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da koordinatör olarak görev yaptı, depremin ilk anından itibaren. Hatta ikinci depreme Hükümet Konağı'nda birlikte yakalandık. Sayın bakanımız kültür ve turizm alanında çok yetkin bir insan ve elindeki imkanlarıyla da Malatya'yı çok destekledi. O ilk günlerde özellikle büyük firmalarında burada bize desteğine de sağladı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çeşitli imkanlarını da süreç içerisinde bu bölgeye tahsis etti. Örneğin Malatya'da 7 gezici kütüphane hizmet veriyor, ayrıca Yürüyen Sahne TIR'ı ve Gezen Sinema TIR'ı da yine Malatya'da hizmet veriyor. Şu anda görmüş olduğunuz 10 gezici kütüphaneden yine 1 tanesini kalıcı olarak Malatya'ya tahsis ediyorlar. Diğerleri de deprem bölgelerine Malatya'dan uğurluyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-29 14:29:05



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