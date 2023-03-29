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Başkan Gürkan'dan depremzedelere 'Malatya'ya geri dönün' çağrısı

DHA

Başkan Gürkan'dan depremzedelere 'Malatya'ya geri dönün' çağrısı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kenti terk eden depremzedelere çağrı yaparak, "Baharla birlikte şehrimize dönelim, şehrimizin yeniden imarını ve ihyasını gerçekleştirelim" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina da yıkıldı. Yıkılmayan binaların 4'te 1'inin ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. 1 milyon nüfusa sahip Malatya'da birçok kişi kenti terk etti, kalanlarsa çadır veya konteyner kentlere yerleşti. Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kenti terk eden vatandaşlara 'Geri dönün' çağrısı yaptı.
'MALATYA'MIZ TEZ ELDEN AYAĞA KALKACAK'
Malatya'nın yeniden ayağa kalkacağını belirten Selahattin Gürkan, "Güçlü bir şekilde tekrar imarını ve ihyasını gerçekleştireceğiz. Burada özellikle şehir dışına gitmiş vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize sesleniyorum; Malatya'mız tez elden ayağa kalkacak. Hiç kimse tereddüt etmesin. Tereddüt ettikleri geri dönüşüm noktasında, kültürel değerlerin, hafızanın ve belleğin yitirilmemesi noktasında ve şehrin omurgası ve siluetin bozulamaması noktasında azami titizliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte gösteriyoruz. Yeni imar uygulama çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı'mız ve Çevre Şehircilik Planlama Daire Başkanlığı'mızla ortaklaşa yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hiçbir tereddüttü olmasın. Baharla birlikte şehrimize dönelim, şehrimizin yeniden imarını ve ihyasını gerçekleştirelim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-29 15:36:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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