Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.58'de oldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-29 17:19:59



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