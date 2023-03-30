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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komandolar, deprem bölgesindeki görevlerini marş okuyarak tamamladı

DHA

Komandolar, deprem bölgesindeki görevlerini marş okuyarak tamamladı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderilen komandolar, çadır kentteki görevlerini tamamlayıp, komando marşını okuduktan sonra birliklerine döndü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderilen komandolar enkaz bölgesinde, konteyner ve çadır kentlerde görev aldı. Burada vatandaşların her türlü yardımına koşan komandolar, görevlerini tamamladı. Askerler, Komando Marşı´nı okuduktan sonra birliklerine döndü. Askerlerin marşı okuduğu sırada depremzedeler duygusal anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-03-30 16:20:00

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