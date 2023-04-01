Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kentte yıkılan 4 bin 442 yapıdan, 1447´sinin enkazı kaldırıldı. En fazla yıkımın yaşandığı kent merkezinde çok sayıda iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda, araçlara yüklenen molozlar kent dışına çıkarılıyor.
Bu arada kentte 948 yapının da acil yıkılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-01 14:50:11
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