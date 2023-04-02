Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'ya gelerek, YKS'ye girecek depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Özer'in yanı sıra, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, milletvekili Öznur Çalık, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kamp alanında yakılan ateşin etrafında öğretmenler ve öğrenciler türkü söylerken, Bakan Mahmut Özer de eşlik etti. Daha sonra Bakan Özer, katılanların talep ve istekleri dinledi. Bakan Özer öğrencilere, "Bakanlık olarak sizlere desteklerimiz artacak, inşallah herhangi bir kaybınız olmadan istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Okullar açılsa bile kurslarımız devam edecek. Kaygı duyacağınız hiçbir konu yok" dedi.

Bakan Özer, daha sonra çadırdan oluşturulan YKS Eğitim Kampı'nda incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-02 23:55:39



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