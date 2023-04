Bakan Özer: 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimizin hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün artıracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Özer, eğitime başlayan Şehit Aytaç Altunörs İlkokulu ve Ortaokulu'nu gezerek, öğrenciler ve öğretmenlere başarılar diledi. Bakan Özer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, depremden sonra eğitimin normalleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemi aldıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Okullar açmadan önce çadırlarda konteynerlerde eğitimi sürdürmeyle ilgili her türlü destek sağladık. Aynı zamanda psikososyal destek öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Daha sonra da bölgedeki illerdeki okullarımızı eğitim öğretimin başlatmak için üç kademeli bir sistematik geliştirdik. Bu birinci sistematik de bildiğiniz gibi Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1 Mart tarihinde eğitim öğretimi başlattık, ikinci dönemi. Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da ise 13 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başladık. Geriye kalan depremden en fazla etkilenen 4 ilimizde yani Adıyaman Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara vermiştik. 27 Mart tarihinde merkez ve tüm ilçelerde değil sadece belirlenen ilçelerde eğitim öğretime başlamıştık. Malatya'da 8 ilçemizde Hatay'da 7 ilçemizde Adıyaman'da yine çok sayıda ilçe Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde 27 Mart, yani geçen hafta itibariyle eğitim öğretime başlamıştık. Malatya daha farklı bir yaklaşım sergiledi. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim öğretime başlamayı valiliklerimize bırakmıştık. Geriye kalan tüm ilçelerde bugün itibariyle 156 okulda eğitim öğretim başlamış bulunuyor. Yani Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor. Biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirebilirsek hayat normalleşecek. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle bir araya gelmesiyle ilgili her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiyeyle ilgili her türlü desteklerini bakanlık olarak biz karşılıyoruz." Bölgede özellikle 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini ifade eden Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimiz hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün arttıracağız. Bugün de LGS'ye başvurular süreci başladı. 3 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında diğer illerdeki öğrencilerimiz otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik kayıt olarak yapılacak ama bölgedeki öğrencilerimiz isterlerse bölgedeki illerindeki, ilçelerindeki okullarda istemezlerse, farklı illerdeki istedikleri okullarda, istedikleri ilçedeki okullarda sınava girebilecekler. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu süreçte büyük fedakârlıkla çalışan, gerçekten sadece eğitim öğretimle ilgili değil, diğer vatandaşın tüm destek ihtiyaç duyduğu, desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda vatandaşın yanında olan öğretmenlerimize fedakâr öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Burada gördüğünüz gibi öğrencilerimiz büyük mutluluk içerisinde okullarındalar. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah psikolojik sağlamlıklarını artırarak, çok daha güçlü bir şekilde bu eğitim öğretimi tamamlayacak." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-03 16:04:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.