Bakan Özer: 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz

DHA

Bakan Özer: 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimizin hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün artıracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Özer, eğitime başlayan Şehit Aytaç Altunörs İlkokulu ve Ortaokulu'nu gezerek, öğrenciler ve öğretmenlere başarılar diledi. Bakan Özer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, depremden sonra eğitimin normalleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemi aldıklarını kaydederek şöyle konuştu:
"Okullar açmadan önce çadırlarda konteynerlerde eğitimi sürdürmeyle ilgili her türlü destek sağladık. Aynı zamanda psikososyal destek öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Daha sonra da bölgedeki illerdeki okullarımızı eğitim öğretimin başlatmak için üç kademeli bir sistematik geliştirdik. Bu birinci sistematik de bildiğiniz gibi Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1 Mart tarihinde eğitim öğretimi başlattık, ikinci dönemi. Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da ise 13 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başladık. Geriye kalan depremden en fazla etkilenen 4 ilimizde yani Adıyaman Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara vermiştik. 27 Mart tarihinde merkez ve tüm ilçelerde değil sadece belirlenen ilçelerde eğitim öğretime başlamıştık. Malatya'da 8 ilçemizde Hatay'da 7 ilçemizde Adıyaman'da yine çok sayıda ilçe Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde 27 Mart, yani geçen hafta itibariyle eğitim öğretime başlamıştık. Malatya daha farklı bir yaklaşım sergiledi. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim öğretime başlamayı valiliklerimize bırakmıştık. Geriye kalan tüm ilçelerde bugün itibariyle 156 okulda eğitim öğretim başlamış bulunuyor. Yani Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor. Biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirebilirsek hayat normalleşecek. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle bir araya gelmesiyle ilgili her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiyeyle ilgili her türlü desteklerini bakanlık olarak biz karşılıyoruz." Bölgede özellikle 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini ifade eden Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimiz hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün arttıracağız. Bugün de LGS'ye başvurular süreci başladı. 3 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında diğer illerdeki öğrencilerimiz otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik kayıt olarak yapılacak ama bölgedeki öğrencilerimiz isterlerse bölgedeki illerindeki, ilçelerindeki okullarda istemezlerse, farklı illerdeki istedikleri okullarda, istedikleri ilçedeki okullarda sınava girebilecekler. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu süreçte büyük fedakârlıkla çalışan, gerçekten sadece eğitim öğretimle ilgili değil, diğer vatandaşın tüm destek ihtiyaç duyduğu, desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda vatandaşın yanında olan öğretmenlerimize fedakâr öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Burada gördüğünüz gibi öğrencilerimiz büyük mutluluk içerisinde okullarındalar. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah psikolojik sağlamlıklarını artırarak, çok daha güçlü bir şekilde bu eğitim öğretimi tamamlayacak." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-03 16:04:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da konuştu:
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 2 bin ...
Depremde yıkılan evinin enkazından geriye kalanları çocuklarıyla topluyor
YEREL HABERLER Depremde yıkılan evinin enkazından geriye kalanları ...
Malatya'da konteyner kentteki 3 bin depremzedeye psikososyal destek verildi
YEREL HABERLER Malatya'da konteyner kentteki 3 bin depremzedeye ...
Depremde hasar gören Darende'deki işyerleri yıkılıyor
YEREL HABERLER Depremde hasar gören Darende'deki işyerleri yıkılıyor
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara hem moral hem eğitim
YEREL HABERLER Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara hem moral ...
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Malatya'da afetzede esnafa depreme dayanıklı iş yerleri kuruluyor
YEREL HABERLER Malatya'da afetzede esnafa depreme dayanıklı iş ...
Hulusi Efendi Vakfından depremzedelere iftar ve sahurluk ikramı
YEREL HABERLER Hulusi Efendi Vakfından depremzedelere iftar ve ...
Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı
YEREL HABERLER Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime ...
Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 ...
Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
BAKAN ÖZER, DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
YEREL HABERLER BAKAN ÖZER, DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Özer, depremzede öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da çadır kentteki öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da çadır kentteki ...
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi ...
Malatya'daki konteyner kentte Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'daki konteyner kentte Otizm Farkındalık Günü ...
Bakan Soylu, Malatya'da değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Malatya'da değerlendirme toplantısına ...
Otizmli Emrah'ın çadır kentte en büyük destekçisi annesi
YEREL HABERLER Otizmli Emrah'ın çadır kentte en büyük destekçisi ...
Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci ...
Yapı stokunun yüzde 75'ini kaybeden mahallede afet konutları depremde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Yapı stokunun yüzde 75'ini kaybeden mahallede afet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.