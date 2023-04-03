Malatya'da 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (2)



BU KEZ DE 4.2 İLE SALLANDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.2 ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 15.44'de meydana gelen deprem, yerin 10.58 kilometre derinliğinde oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-03 16:50:34



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