Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kale ilçesinde, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ kara yolunda şüphe üzerine plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin, eğitimli köpekle arama yaptığı otobüsün bagajındaki kolilerde 51 kilo skunk ve 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-04 15:57:35



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