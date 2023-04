Bakan Ersoy: 10 binden fazla konutun temeli atıldı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koordinasyon toplantılarında ihtiyaçları takip ettiklerini belirterek, "İhtiyaç duyulan yaklaşık 80 bin civarında konut ihtiyacı var, yeniden yapılacak devlet tarafından. Şu anda 10 binden fazlasının temeli atıldı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Antalya AK Parti İl Başkanlığı tarafından depremzedelere verilen iftar programına katıldı. Bakan Ersoy, afetin ilk gününde sabah 9'da Malatya'ya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bizi buraya koordinasyon bakanı olarak görevlendirdi. Her hafta düzenli olarak ziyaretinize geliyorum. Mübarek ramazanın 14'üncü iftarını burada, Akçadağ'da sizlerle birlikte açmak nasip oldu. Bu akşamki iftarın ev sahipliğini AK Parti Antalya il teşkilatımız yapıyor. Antalya il teşkilatı her sene ramazan ayında iftar yemeği veriyordu. Bu sene deprem sebebiyle deprem bölgesinde vermek istediler, özellikle de Malatya'da geleneksel iftar yemeğini gerçekleştirmek istediler. Biz de kendileriyle ve sizlerle birlikte iftarımızı burada açıyoruz, birlikte dua ediyoruz, Allah hem orucumuzu hem dualarımızı, iftarımızı kabul etsin inşallah. Biliyorsunuz Türk milleti yardım severliğiyle biliniyor tüm dünya genelinde. Her ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin neresinde olunursa olunsun kardeşlerimizin her ihtiyacı olunduğunda bütün şehirlerimiz yardıma koşuyorlar. Bu depremde de bunun en güzel örnekleri bunu hep birlikte görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Bundan önceki afetlerde nasıl Malatyalı kardeşlerimiz diğer kardeşlerimizin imdadına yetiştilerse ülke genelinde gerçekleşmiş bu depremde de Malatya'nın ihtiyacı için tüm şehirlerimiz seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da depremin ilk saatinden itibaren bakanlıklarımızı farklı deprem bölgelerine koordinatör bakan olarak tayin ettiler, ben de Malatya'ya tayin edildim. Ve ilk günden itibaren de sizlerle birlikte bu afetle birlikte mücadele ediyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Öncelikli olarak hedefimiz bayrama kadar geçici konutlarımızı, konteynerkentlerimizin tamamlanması ve koordinasyon toplantılarında takip ediyoruz, ihtiyaç duyulan yaklaşık 80 bin civarında, konut ihtiyacı var, yeniden yapılacak devlet tarafından. Bunların da biliyorsunuz temel atmaları başladı. Şu anda 10 binden fazlasının temeli atıldı. İnşallah hızlı bir şekilde 1 ay gibi kısa bir sürede kalanların da temellerini atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi; 1 yıl içerisinde bu konutları da tamamlayıp sizlere, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah. Biz özellikle sizlere güveniyoruz. Bu deprem sırasında en baştan beri göstermiş olduğunuz metanet, sabır ve birliktelikten dolayı sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz bizi daha çok motive ediyorsunuz, biz sizi motive etmemiz gerekirken siz bizleri daha çok motive ediyorsunuz. Tüm ülkeyi motive ediyorsunuz, tüm dünyaya gösteriyorsunuz; Türk halkı ihtiyaç olduğunda, zorluk olduğunda nasıl kenetleniyor, nasıl birleşiyor, nasıl omuz omuza veriyor, bütün yüklerin altından kalkıyor. Dünyaya örnek bir birliktelik sergiliyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-05 22:01:25



