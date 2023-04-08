TGC'den depremzede gazetecilere ekipman desteği



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya ve Adıyaman'daki gazetecilere fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli, 11 kentin etkilendiği depremde 50 bini aşkın kişiyle birlikte 33 gazeteci de hayatını kaybetti, çok sayıda gazeteci ise yaralandı. Depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkazda kalan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, destek programı oluşturdu. Bu kapsamda 100 gazetecinin dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyacı sağlandı. Malatya'da başlayan etkinliğe, TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş ile Malatya ve Adıyaman'daki gazeteciler katıldı. Gazetecilere ihtiyaç duydukları ekipmanlar teslim edildi.

'100 MESLEKTAŞIMIZI TESPİT ETTİK'

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazetecilerin depremde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "33 meslektaşımızı kaybettik, onlarca gazeteci ise yaralandı ve mesleklerini yapabilir olmaları için ekipmanlarına ihtiyaçları vardı. Meslektaşlarımızın da binlerce yurttaşımız gibi evleri, iş yerleri yıkıldı. Tüm arşivleri cep telefonları, fotoğraf makineleri, bilgisayarları enkaz altında kaldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda bir destek programı başlattık. İhtiyaç sahibi olan, bu konuda talebi olan 100 meslektaşımızı tespit ettik. Bugün Malatya'da, Adıyamanlı ve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi ihtiyacına dönük bir dağıtım yaptık. Meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu projenin ikinci adımı olarak da Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zor zamanlarda meslektaşlarımızla bir arada olmayı sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-08 13:14:19



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