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Bakan Soylu, Malatya'da

DHA

Bakan Soylu, Malatya'da


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Depreme ilişkin toplantıda, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, daire başkanları ve il dışından gelen görevliler yer aldı.
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-09 17:50:13

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