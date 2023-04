Erdoğan: 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin

Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHANKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ MALATYA, (DHA)-

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin. Kimin ne yaptığı ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinin ardından Malatya´da yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma ile yapımı tamamlanan 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da eşlik etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un deprem felaketinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Cumhur İttifakı üyesi partilerin genel başkanları, alanı dolduran kalabalığa hitap etti.

YAPICIOĞLU: DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Kalabalığa ilk olarak hitap eden HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı, depremin ardından Malatya´ya geldiklerini hatırlatarak, "Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. `Birlikte ayağa kalkıp el ele tutuşarak yaraları birlikte saracağız´ dedik ve bugün bu yaraların kısmen sarıldığını, bundan sonra da hızla devam edeceğini görüyoruz" dedi.

AKSAKAL: 14 MAYIS ÖNEMLİ BİR YOL KAVŞAĞI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye´nin önünde zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "14 Mayıs seçimleri Türkiye için çok önemli bir yol kavşağıdır. Geçmişte yaşanan seçimler gibi sağ sol seçimi değil, vatan ve millet seçimidir. Biz de onun için buradayız. Bizler Atatürk´ten aldığımız emanet Cumhuriyeti ilelebet yaşatma sözü vermiş milletiz ve onun yolunda yürüyen Bülent Ecevit´in evlatları olarak `vatan bölünmez´ diyoruz ve 14 Mayıs´ta inşallah vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğiz. Kol kola, omuz omuza bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DESTİCİ: CUMHURBAŞKANIMIZI BİRİNCİ TURDA YENİDEN SEÇECEĞİZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem felaketinin ardından yaşanan zorlu sürecin birlikte aşılacağına değinerek şöyle dedi:

"Birbirimize inanıp güvendiğimizde Allah´ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey aşamayacağımız zorluk olmayacaktır. 14 Mayıs´ta 2 seçimi birlikte yaşayacağız. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimini birlikte yapacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak kenetlendik, gayemiz Türk devleti varlığını dünya var oldukça baki kılmak. İnanıyorum ki, cumhurbaşkanlığı seçimde birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı tekrar seçeceğiz. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı partilerimiz Meclis'te çoğunluğu sağlayacak yürütme ve yasama uyum içerisinde Türkiye´yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye´nin kalkınma ve büyümesine engel olamayacaklar."

BAHÇELİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YARIDA BIRAKILMAMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye´nin yaşadığı deprem felaketinin ardından normalleşmeye başladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yarıda bırakılmaması gerektiğini belirten Bahçeli şöyle konuştu:

"Devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, yönetimi oluşturan kadrolar azimli, milletimizi ise büyük bir dayanışma kaynaşma içerisindedir. Böylelikle Türkiye yeniden ayağa kalkıyor. Gelecek yine bizimle olacak, hepiniz mutlu, huzurlu olacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reform hareketidir. Uzun yıllardan beri çok partili dönem içerisinde koalisyonlarla yönetilen bugün de siyasi hayat olarak paramparça hale gelmiş 1,5 yıldan beri bir araya gelmenin çabasını gösterenler azgın afeti ortadan kaldıracak bir güce, akla, cesarete sahip değillerdir. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamalı, milletin huzuru için devletimizin birliği için, milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır."

ERDOĞAN: DEPREMİ ASLA UNUTMADIK

Cumhur İttifakı üyesi siyasi partilerin genel başkanlarının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayını bu yıl deprem felaketi nedeniyle buruk geçirdiklerini belirterek, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimizde, kafamızda hep buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılan evleri daha güvenlisi ve modernliğiyle yeniden yapacağız. Yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız kayısıya sevdalı olduğumuz gibi Türkiye'ye sevdalıyız. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" dedi.

'BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ'

Malatya´nın terör örgütleri ile yürüyenlerle bir arada olamayacağını dile getiren Erdoğan, "Davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel duramaz. Ahdine ve sevdasına sahip çıkan Malatya, bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Ben ezelden Malatya'yı sevmişim. Gönül kimi sevse ona yar olur. Evet işte bu Malatya ipini Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini, terör örgütlerine ekonomisini, Londra tefecilerine, dış politikasını, emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Hay maşallah. Siz bu işi bitirdiniz, 14 Mayıs´ta da sandıklarda bitireceksiniz. Malatya'ya da zaten bu yakışır" diye konuştu.

'319 BİN KONUTU 1 YILDA TESLİM EDECEĞİZ'

Türkiye tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan depremini yaşadıklarını belirten Erdoğan, yeni konutların yapımına hızla başladıklarını dile getirerek şöyle dedi:

"Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır. Felaketin ardından, aramakurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmalarıyla birlikte kalıcı konutların yapımıyla ilgili hazırlıklara da başladık. Nitekim depremden 15 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ vasıtasıyla ilgili ilk kazmayı vurmuştu. Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Tabii evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Yeni konutlarımızı zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atıyoruz. Bugün Malatya'da ayrıca daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan 1692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

'BAY BAY KEMAL NE YAPTI?'

Daha önce Malatya´ya 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun SSK Genel Müdürlüğü döneminin hesabını vermesini isteyerek, "Kardeşlerim şimdi sizlere ben bunları anlatırken şöyle bir düşünün. Acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Ziya Paşa ne güzel söylemiş; `Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.´ Ya bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürüyken aman ya Rab o hastanelerimizin halini hatırlıyor musunuz? Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin rehine kalıyordu. Bay bay Kemal, sen bunların hesabını nasıl vereceksin ya? Bay bay Kemal, sen bunların hesabını ver. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim Araştırma Hastanelerimiz var, şehir hastanelerimiz var ve hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı" diye konuştu.

'14 MAYIS´TA SİYASİ MEFTALARA SANDIKLARI MEZAR EDİN'

14 Mayıs´ın tarihi bir seçim olduğunu ve herkesin geleceğe sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp, yeni asrına girmek üzere olduğumuz bu yılda Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin. Var mıyız buna? Kimin ne yaptığı ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Yahu şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran, bu terör örgütünün ağa babalarına onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya, YPG'ye aklınıza ne gelirse bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor aynı zamanda bu seçimlerde, batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor."

'7'Lİ MASADA HER GÜN KAVGAYA TUTUŞUYORLAR'

Türkiye´nin 20 yılda ülkeye demokrasi ve kalkınma atılımları yaşadığını ifade eden Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni yüzyıl için taahhütlerde bulunduklarını ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık Togg´umuz var mı? Ülkemizin en büyük dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz mi? CHP'nin adamları CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri onlar ise ne yapıyorlar? TCG Anadolu'muzu karalıyorlar, bunlar Togg'u da karalıyorlar. Ya siz bu ülkede iktidar olmadınız mı? Oldunuz. İktidar olduğunuz zamanlarda yahu siz bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Şu anda 10 tane, 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bu büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Kurdukları 7´li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den kimi gün aferin alan, kimi gün zılgıt yiyen, sapık ve sapkın akımlarla iş birliği yapmaktan çekinmeyen bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var, bizim aile kurumumuz kutsal ona laf ettirtmeyiz. Her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya atan bir ucube ittifak var. İşte şu anda ana muhalefetin yanındaki yavrular, yavru muhalefet bunlar LGBT'yle ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı bay bay Kemal olandan başka ne beklersiniz? Bunların bizim gibi arkasında durup millete örnek gösterebilecekleri tek bir eserleri yok. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan ülkemizin savunma sanayisi atılımlarına dokunmaktan başka hiçbir vaatleri yok. Bak göreve geldik savunma sanayimizin yüzde 20´si yerliydi. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye? Artık biz İHA'larımızı yapıyoruz, biz SİHA'larımızı yapıyoruz, biz Akıncılarımızı yapıyoruz ve biz hepsinden öte Kızılelma'mızı yakıyoruz. Bunların yasaktan, baskıdan, terör örgütleriyle ve vesayet güçleriyle yol yürümekten başka mazileri yok. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo´yu çıkartacaklarmış Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere yataklık edenler bellidir. Onun için, Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Durmak yo. Eser olmayınca, vizyon olmayınca millete hizmet derdi olmayınca ortada sadece didişme var, çekişme var, bol hakaret ve saygısızlık var. Tabii bir de üç günlük siyasi çıkarları için FETÖ'cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var. Şimdi buradan soruyorum? Bir senede toplantı üstüne toplantı yapıp da kavgasız, gürültüsüz aday bile belirleyemeyenler bu ülkeye huzur getirebilir mi? Daha 7 ortak birbirini idare edemeyenler, 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilirler mi? Elbette edemez. Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı olmayanın ülkeye hayrı olabilir mi? Elbette olamaz. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe, bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Bizim tanıdığımız Malatya ülkenin yönetimini sürekli durduracağız, yıkacağız diyen 7 ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez. Bizim bildiğimiz Malatya ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini 7 iş bilmezin bir arada olduğu bir kumar masasına terk etmez. Bizim bildiğimiz Malatya ellerinde masumların kanı olan azılı teröristleri hapisten çıkarıp tekrar aramıza salmayı vadedenlere asla itibar etmez. Sadece hayal satan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Sizlerden 14 Mayıs'ta bu zihniyete artık yeter demenizi rica ediyorum. Sizlerden bir cumhurbaşkanı yardımcılığı 2-3 bakanlık kapmak için ülkenin kaderiyle oynayanlara dur demenizi bekliyorum. Sizlerden Türkiye yüzyılı için yarın değil hemen şimdi diyerek sandığa gitmenizi istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim edip, kalıcı konutların yapılacağı alanlara canlı bağlantı yaparak, konutların temeline beton dökülmesini izledi, ardından törene katılanlar ve depremzedeler ile butona basarak hayırlı olması dileğinde bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHANKadir GÜNEŞAhmet ATMACA

