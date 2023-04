Erdoğan: 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin (2)

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma ve anahtar telim töreninin ardından Teknopark içerisinde kurulan Geçici Konaklama Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. Depremzedeler ile birlikte iftar yapan Erdoğan, daha sonra çadırda bulunanlara hitap etti.

Depremden sonra afetzede illeri birkaç kez ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazanın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar pek çok şehirde deprem mağdurlarımızın iftar sofralarına misafir olduk. Allah razı olsun. Ankara ve İstanbul'da da depremzedelerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletimizin yüz akı olan aramakurtarma ekiplerimizle ve belediyelerimizde Ankara'da Külliye´de bir araya geldik, onlarla iftar yaptık" dedi.

'SEÇİM GÜNDEMİ SİZİN SORUNLARINIZI UNUTTURMAYACAK'

Depremzedeleri çok önemsediklerini ve seçim gündeminin depremzedeleri unutturmasına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde veya dışında şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'daki kardeşlerimizle bir arada olacağız. Seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren ekipleriyle birlikte deprem bölgesinde adeta kamp kurdular. Biz de yürütülen tüm çalışmaları anbean takip ediyoruz. Bakanlarımızın yanı sıra valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yabancı liderlerle görüşerek yurt dışındaki imkanları da sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki soydaşlarımıza kadar milletimiz de derin, gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle, ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını, gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan, konteyner kurulumuna prefabrik yapıların tesisinden, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir."

'BAYRAMDA KÖY EVLERİNİN TESLİMATINI YAPACAĞIZ'

Depremzedelerin en kısa sürede gönül rahatlığıyla oturacağı yeni yuvalarına kavuşturmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmalarımızda sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı depremden sadece 15 gün sonra 21 Şubat tarihi itibariyle zaten vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köy evinin inşaat sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nda iki vilayetimizde inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplamda 70 bin konut 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz. Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz" dedi.

'DERDİMİZ MİLLET, GAYEMİZ HİZMET'

Makam veya mevki gayelerinin olmadığını, millete hizmet ve hayır duası peşinde olduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep söylediğim gibi bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar Altılı Masa'nın çevresinde. İkbal peşinde değiliz. Makam, mevki peşinde hiç değiliz. Biz, sizin hayır dualarınızı almanın şöyle kalpten gelen bir `Allah razı olsun´ niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Önümüze çıkan zorluklara, muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya'yla birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek daha da bayındır hale getirmek için canla, başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Türkiye her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kadri kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler. Ama bizler bunun kadri kıymetini biliyoruz ve bileceği. Şunu bir defa çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. İşte 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun."

'2 STRATEJİK ÖNEMDE PROJEYİ DEVREYE ALDIK'

Türkiye olarak son iki haftalık süreçte 2 önemli projenin devreye alındığını anlatan Erdoğan, "Bakınız sadece son iki haftada Türkiye Yüzyılına selam niyetinde stratejik önemde iki muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli aracımız Togg'u geçen pazartesi itibariyle ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize `yapamazsınız´ diyenleri `yapsanız bile satamazsınız´ diyenleri `bunun fabrikası bile yok´ diyenleri projeye takoz koyanları hamdolsun bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla Togg'u yollarımızda göreceksiniz. Bu ivmeyi TCG Anadolu uçak gemimizin teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'yla artık bu alanda farklı bir lige yükselttik. Her işi olduğu gibi TCG Anadolu'ya da çamur atan zavallıları görüyor, bunları muhatap almaya gerek bile duymuyoruz. Bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Yine çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri kendi aralarında didişe dursun, biz `durmak yok, yola devam´ diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz."

'BUNLARIN ÖMRÜ 14 MAYIS´TA DOLACAKTIR'

Son 20 yıldır millete karşı harbi olduklarını ve bugün de aynı samimiyetle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ama asla hüzünlendirmesin. Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Kandil'den bağıranlar çağıranlar bunlar vız gelir. Biz işimize bakacağız. Bizim yolumuz millete hizmet. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir. Allah'ın izniyle yine kaybedeceklerdir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin Devletinize, hükümetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç açıkta koymaz, koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahata kavuşmadan biz de kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Yıkıntılar tamamen kaldırılıncaya evi, binası, iş yeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durmadan çalışacağız. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak Allah'ın izniyle Malatya'yla birlikte diğer 10 ilimizi de kısa sürede ayağa kaldıracağız." (DHA)Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHAN

