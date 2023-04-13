Erdoğan: 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin (3)

Günde 2 tane yumurta yersek ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA´DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, depremzedelerle gerçekleştirdiği iftar programının ardından kentten ayrıldı. Erdoğan´ın uçakla Ankara´ya gideceği öğrenildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-13 21:01:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.