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Erdoğan: 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin (3)

DHA

Erdoğan: 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin (3)


MALATYA´DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, depremzedelerle gerçekleştirdiği iftar programının ardından kentten ayrıldı. Erdoğan´ın uçakla Ankara´ya gideceği öğrenildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-13 21:01:50

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