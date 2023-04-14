Malatya´da depremzede çocuklara özel ramazan etkinlikleri düzenleniyor



MALATYA, (DHA) Kâğıthane Belediyesi, Malatya´nın Battalgazi ilçesindeki depremzede çocuklar için ramazana özel etkinlikler düzenliyor.Depremzede çocuklar için yarışma ve gösterilerin düzenlendiği ilçede animatörler tarafından Nasredddin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz, İbiş tiplemeleri sergileniyor. Aynı zamanda ramazanın vazgeçilmezi kukla ve orta oyunu ile İllüzyon ve Jonglör gösterileri de sahneleniyor. Bayrama kadar devam edecek olan çocuk etkinliklerinin yanı sıra Kâğıthane Belediyesi tarafından bölgede her akşam 1000 kişilik iftar çadırı kuruluyor.BÖLGENİN YENİDEN İMARI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZKâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kâğıthane Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım seferberliğinde 100 tıra varan acil ihtiyaçları bölgeye ulaştırdık. Bölgenin yeniden imarı için var gücümüzle çalışıyoruz. Konteyner kentlerin altyapı, bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bölgenin salgın hastalıklardan korunması için temizlik çalışmalarını üstlendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini sağlamak üzere ambulanslarımızı ve sağlık ekibimizi görevlendirdik. Kâğıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri olarak; 'Türkiye Tek Yürek' yardım programına depremzedeler için 10 Milyon TL destekte bulunduk. Deprem bölgesinden Kağıthane'ye gelen vatandaşlarımızla da yakından ilgileniyor; gıda, kıyafet, eşya ve tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz.'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya DHA

2023-04-14 14:45:10



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