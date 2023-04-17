Malatya'da 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da yaklaşık 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Normalleşme çalışmalarının sürdüğü kentte, yaklaşık 25 bin depremzede 18 ayrı noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. 11 bin konteyner kurulumu yapılırken, yenilerinin kurulması için çalışmalar da sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-17 15:36:58
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