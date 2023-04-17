Servisten otomobilin çalınması kamerada



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bakım için servise teslim edilen otomobil, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Olay, 14 Nisan günü 2'nci Organize sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir araç servisinde meydana geldi. H.K. oto servisine bakım için aracını teslim etti. Bir süre sonra yüzleri maskeli iki kişi geldikleri serviste H.K.'ya ait aracı çalarak bölgeden uzaklaştı. Durumun fark edilmesi üzerine, jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kamera görüntülerinden tespit ettikleri 2 şüpheliyi çaldıkları otomobille birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-17 18:15:27



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